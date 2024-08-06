Сергей Соседов рассказал, что у Аллы Пугачёвой не всё благополучно со здоровьем

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что 75-летняя Алла Пугачёва не в состоянии выступать на большой сцене.
Сергей Соседов отреагировал на заявления Максима Галкина*, который опроверг слухи о возвращении Пугачёвой в Москву с детьми.
Соседов уверен, что концертов Примадонны в России больше не будет, кроме корпоративов. Он отметил, что бизнесмены готовы выклыдвать крупные суммы денег, чтобы перед ними спела народная артистка СССР.
Критик считает, что выступать 75-летней певице не позволяют проблемы со здоровьем.
"Она не в силах, она больна, она больной человек, это знают все, кто с ней общался. Не секрет, что она еле-еле дышит практически и еле говорит. Какое там вообще пение?" — цитирует слова Соседова "Вечерняя Москва".
Сам Максим Галкин* не раз отмечал, что у Аллы Пугачёвой отменное здоровье.
Фото: соцсети
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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