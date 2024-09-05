В штате Нью-Мексико хотят возобновить дело в отношении Алека Болдуина

Спецпрокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси обратилась к судье Мэри Марлоу Соммер с инициативой возобновить уголовное разбирательство об убийстве в отношении актёра Алека Болдуина.
Ранее, в середине лета суд наложил вето на рассмотрение дела, заявив в решении о незаконных действия полиции и прокуроров в части сокрытию доказательств, сообщает Associated Press.
Уголовное дело в отношении голливудского актёра Алека Болдуина о непредумышленном убийстве было закрыто в середине июля текущего года. Пчти три года назад, осень 2021-го во ходе съемок киноленты "Ржавчина" фигурант дела и исполнитель главной роли произвел выстрел из огнестрельного оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами.
Телеоператор фильма Галина Хатчинс получила ранение, от которого умерла в госпитале, режиссер Джоэл Соуза получил серьезное ранение. Алеку Болдуину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, но суд отказался от них весной 2023 года из-за недостаточных доказательств.
Повторно обвинения были предъявлены в начале этого года, однако судебная инстанция вновь стала на защиту американского актёра.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Гейдж Скидмор (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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