В штате Нью-Мексико хотят возобновить дело в отношении Алека Болдуина

Спецпрокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси обратилась к судье Мэри Марлоу Соммер с инициативой возобновить уголовное разбирательство об убийстве в отношении актёра Алека Болдуина.

Ранее, в середине лета суд наложил вето на рассмотрение дела, заявив в решении о незаконных действия полиции и прокуроров в части сокрытию доказательств, сообщает Associated Press.

Уголовное дело в отношении голливудского актёра Алека Болдуина о непредумышленном убийстве было закрыто в середине июля текущего года. Пчти три года назад, осень 2021-го во ходе съемок киноленты "Ржавчина" фигурант дела и исполнитель главной роли произвел выстрел из огнестрельного оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами.

Телеоператор фильма Галина Хатчинс получила ранение, от которого умерла в госпитале, режиссер Джоэл Соуза получил серьезное ранение. Алеку Болдуину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, но суд отказался от них весной 2023 года из-за недостаточных доказательств.

Повторно обвинения были предъявлены в начале этого года, однако судебная инстанция вновь стала на защиту американского актёра.

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