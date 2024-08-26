Регулятор фиксирует рост дефолтности по займам наличными

Отечественные заёмщики стали чаще допускать просрочки по своим кредитным обязательствам наличными средствами, фиксирует Центробанк РФ. Не по средствам живут всё больше россиян.

Регулятор в своём свежем отчете констатирует, что доля займов с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи подскочила до 1,2% по кредитам, предоставленным в январе и апреле текущего года. В 2023-м в аналогичный период показатель был на уровне 0,5%. Причём, тренд сохраняется и имеет тенденцию к ухудшению, замечают аналитики.

Фото: пресс-служба УФССП по Пермскому краю