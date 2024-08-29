Чешская прокуратура обвинила в мошенничестве основателя украинского фонда

Пражская прокуратура уличила и предъявила обвинения учредителю фонда Help Ukraine, гражданину незалежной Владимиру Гергелю, в мошенничестве с денежными средства, выделенными министерством образования Чехии для помощи беженцам, сообщает местныё телеканал СТ24.
"Прокурор предъявил обвинение за действия, которые были квалифицированы как мошенничество с субсидиями. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы", — заявил в прямом эфире официальный представитель правоохранительного ведомства Алеша Чимбалу.
Речь идёт о сумме почти в 900 тыс. долларов. Средства предназначались на помощь в изучении языка и другую поддержку украинским беженцам в Чехии. Однако Владимир Гергель, как выяснили прокуроры, приобрёл себе квартиру в Праге на часть грантовых денег, а также перечислил около двух млн крон (порядка 88,7 тыс. долларов) на счет своей матери. То есть допустил нецелевое использование денежных средств, считаю чешские власти.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Francisco Conde Sánchez (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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