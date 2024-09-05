Прохор Шаляпин поздравил со 100-летним юбилеем народную артистку РСФСР

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим знакомством с народной артисткой РСФСР Евгенией Алтуховой, которой исполнилось 100 лет.
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с советской и российской оперной певицей Евгенией Алтуховой, которая 4 сентября отметила свой 100-й день рождения.
"Желаю всем выглядеть так же хорошо как Евгения в свои 100 лет! Иметь светлый ум и стоять на своих ногах! Ну а Евгении желаю от всей души ещё долгих и счастливых лет жизни", — написал под снимком выпускник "Фабрики звёзд".
Подписчики были поражены тому, насколько молодо выглядит артитска в свой вековой юбилей.
"Ничего себе 100 лет, как будто 60 на вид";
"Это не шутка? неужели 100 лет?" — спрашивали удивлённые фолловеры.
Шаляпин поспешил объяснить, что звание "народная артистка" оперной певице присвоили ещё в 1962 году.
"Это не нутка. В Москве, кстати, более 5000 тысяч человек живёт, кому за 100", — отметил Прохор.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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