Пьяного Прохора Шаляпина спутали с Анастасией Волочковой

Прохор Шаляпин удивил подписчиков, показавшись публике в сильном подпитии. Поклонники певца увидели в этом пагубное влияние Анастасии Волочковой.

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором предстал в нетрезвом виде с бокалом некого напитка. Речь артиста была максимально замедлена, что интернет-пользователи охарактеризовали фразой "лыка не вяжет".

"За ваше здоровье, господа!" — написал под кадрами певец.

Подписчики, которые не привыкли видеть Прохора пьяным, активно комментировали видео.

"Первый раз вижу Прохора под шафе"; "Серьёзно? Вам не идёт этот образ"; Прохор, ты пьяненький, как котяра-лапочка пушистый"; "Прохор, вот сейчас ты напомнил мне Волочкову"; "По голосу — вылитая Волочкова", — писали фолловеры под постом артиста.

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