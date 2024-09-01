Пьяного Прохора Шаляпина спутали с Анастасией Волочковой

Прохор Шаляпин удивил подписчиков, показавшись публике в сильном подпитии. Поклонники певца увидели в этом пагубное влияние Анастасии Волочковой.
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором предстал в нетрезвом виде с бокалом некого напитка. Речь артиста была максимально замедлена, что интернет-пользователи охарактеризовали фразой "лыка не вяжет".
"За ваше здоровье, господа!" — написал под кадрами певец.
Подписчики, которые не привыкли видеть Прохора пьяным, активно комментировали видео.
"Первый раз вижу Прохора под шафе";
"Серьёзно? Вам не идёт этот образ";
Прохор, ты пьяненький, как котяра-лапочка пушистый";
"Прохор, вот сейчас ты напомнил мне Волочкову";
"По голосу — вылитая Волочкова", — писали фолловеры под постом артиста.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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