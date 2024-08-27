Певец Прохор Шаляпин объяснил, для чего он улетел во Францию

Прохор Шаляпин рассказал о цели своего визита во Францию

Прохор Шаляпин выбрал для отдыха пригород Франции, где у него есть неплохие шансы встретить свою любовь.

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* видео из живосписного местечка во Франции.

"Всем огромный привет из Франции, я нахожусь недалеко от своего отеля. Чудесные виды свобода, никого нет. Городок славится прекрасной архитектурой исторической. Здесь прекрасные дома престарелых, психиатрические больницы и наркологические клиники", — объяснил выпускник "Фабрики звёзд" и охотник за возрастными женщинами.

Интернет-пользователи напомнили певцу, что во Франции недавно арестовали основателя Telegram Павла Дурова. В Сети пошутили, что Шаляпин отправился на выручку предпринимателю.

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