Певец Прохор Шаляпин сел за штурвал самолёта: "С удовольствием полетал сегодня"

Певец Прохор Шаляпин похвастался своими навыками пилотирования самолётом.

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин опубликовал фото в "Инстаграме"* за штурвалом самолёта. Певец облачился в форму пилота и попозировал, сверкая улыбкой.

"С удовольствием полетал сегодня за штурвалом самолёта", — написал артист под снимком, сделанным в кабине пилота со множествои датчиков на приборной доске.

Певец объяснил, что примерить на себя роль пилота пассажирских самолётов ему удалось в торговом центре.

Прохор Шаляпин не раз признавался, что мечтает не работать, так как он создан, по его словам, для отдыха и удовольствий.

Фото: соцсети

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