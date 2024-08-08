Певец Прохор Шаляпин сел за штурвал самолёта: "С удовольствием полетал сегодня"

Певец Прохор Шаляпин похвастался своими навыками пилотирования самолётом.
Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин опубликовал фото в "Инстаграме"* за штурвалом самолёта. Певец облачился в форму пилота и попозировал, сверкая улыбкой.
"С удовольствием полетал сегодня за штурвалом самолёта", — написал артист под снимком, сделанным в кабине пилота со множествои датчиков на приборной доске.
Певец объяснил, что примерить на себя роль пилота пассажирских самолётов ему удалось в торговом центре.
Прохор Шаляпин не раз признавался, что мечтает не работать, так как он создан, по его словам, для отдыха и удовольствий.
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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