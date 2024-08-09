В нескольких регионах России урожай зерновых будет выше ожидаемого

Прогнозный урожай кампании этого года аналитики улучшили до 129,5 млн тонн с прежней оценки в 128 млн тонн. В том числе пшеницы — до 83,8 млн с 83,2 млн тонн, ячменя — до 17,2 млн с 16,9 млн тонн, кукурузы — до 14,3 млн тонн с 14 млн тонн соответственно, приводит информацию Институт конъюнктуры аграрного рынка РФ.

Причем, данная аналитика не берёт в расчет прогнозные показатели по новым субъектам федерации. Там тоже хорошие виды на предстоящую уборочную кампанию. Яровые взошли хорошо, и погодные условиях в этом климатическом поясе в целом остаются благоприятными, констатируют аграрии.

При этом само министерство сельского хозяйства страны свои прогнозные оценки оставляет неизменными. Взят курс на достижение урожая в объёме 132 млн тонн.

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