Более миллиона россиян по состоянию на лето этого года имеют статус банкротов. Основная часть прошла процедуру признания несостоятельным через суд, более 10% воспользовались возможностью, внесудебного, упрощенного формата аннулирования долгов. Как выясняется, Признание банкротом не гарантирует обнуления всех финансовых обязательств гражданина, рассказала в эксклюзивном интервью NewsInfo соруководитель практики защиты прав инвесторов компании "Интерцессия" Анастасия Чумак.

"Важно учитывать, что успешное прохождение процедуры банкротства не гарантирует полного избавления от долгов. В некоторых случаях суд может принять решение о частичном погашении долгов или установить сроки для их погашения. Поэтому важно иметь реалистические ожидания от процесса банкротства и быть готовым к возможным ограничениям и условиям, установленным судом", — делится практическими выводами эксперт.

К примеру, в случае, если должник нанес кому-то вред, будь то физический или моральный, то по решению суда или в упрощенном порядке, он будет обязан всё равно его компенсировать: даже в случае признания его банкротом эти обязательства не аннулируются. То же самое касается выплаты алиментов.

И это не полный перечень "несгораемых долгов", говорит юрист. Зато ограничений для потенциально несостоятельного гражданина, в пассив заложено предостаточно.

"Банкротство предполагает ряд ограничений для должника, которые могут быть довольно критичными, такие как: запрет на управление предприятием или на выезд за границу. Однако, критичность этих ограничений может быть индивидуальной и зависит от конкретной ситуации должника, банкротство может повлиять на кредитную историю должника и усложнить доступ к кредитам в будущем. Также необходимо учитывать, что процедура банкротства может затягиваться на несколько лет, что может повлиять на финансовое положение должника и его семьи", — констатирует Анастасия Чумак.

Динамика роста банкротств граждан в России зависит от многих факторов, включая экономическую ситуацию, уровень безработицы и доступность финансовых услуг. В текущих условиях не исключено увеличение числа банкротств, поэтому важно быть готовым к возможным изменениям и принимать взвешенные решения в денежных вопросах. Просчитывать всё строго индивидуально, исходя из конкретных реалий, резюмирует юрист.

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