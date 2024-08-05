Присоединиться к электросетям может стать вдвое дороже

Энергетический холдинг "Россети" вышел с инициативой к российскому правительству о повышении вдвое ставки на технологическое присоединение к электрическим сетям для граждан страны, сообщает ряд СМИ со ссылкой на обращение руководителя компании к председателю кабмина Михаилу Мишустину от 10 июля 2024 года.
В настоящий момент в этой сфере действуют льготные тарифы. По мнению главы корпорации, Андрея Рюмина, уже в следующем году цену вопроса следует серьёзно увеличить. С 1 января будущего года минимальная ставка должна вырасти с 5,57 тыс. руб. до 10 тыс. руб. за 1 кВт.
При этом, по оценкам энергетиков, даже такой пересмотр не выведет саму услугу технического присоединения к инфраструктуре на норматив рентабельности и она останется убыточной для монополистов.
Сейчас оценку возможным изменениям дают в аппарате министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Александра Новака. Чиновники, по данным источников, взяли паузу в решении вопроса, до осени.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Zonk43 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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