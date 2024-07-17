Ведущие онлайн магазины дали прогноз о рисках роста стоимости и дополнительных сложностях зарубежных онлайн-покупок из-за обновления Таможенного кодекса ЕАЭС. Государства, входящие в состав Евразийского экономического союза: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия готовятся принять в новой редакции Таможенный кодекс объединения.
Новации затронут большую часть трансграничной торговли, пишет РБК. Стоимость значительной части товарных позиций вырастет, а ряд продукции на ввозе станет и вовсе заблокирован. В настоящий момент, по действующему законодательству, оплаченный заказчиком на маркетплейсе импортный товар ввозится в нашу страну как продукция для личного пользования.
По новым нормативам понятие "товары для личного пользования" будет толковаться лишь к изделиям, которые гражданин ввозит или вывозит через границу в багаже или которые в его адрес посылает другое физлицо, и такие товары доставляются почтой или перевозчиком. После вступления в силу новых регламентов ситуация поменяется.
Прежде всего речь идёт о таких товарных позициях, как подлежащие маркировке в системе "Честный знаком": духи, шубы, обувь, одежду, текстиль для дома, фотоаппараты и иная электронная техника.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Кипелок (Attribution-Share Alike 4.0)
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