Число пострадавших при атаке на Белгород достигло 46 человек, 5 человек погибли

Результатом массированной атаки кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня Vampire по Белгороду и Белгородскому району стала гибель пятерых и ранения 46 человек, сообщает в официальном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Госпитализированы на утро 31 августа 37 человек, в том числе семеро детей.
Один раненый несовершеннолетний находится в крайне тяжелом состоянии. Ему сделали операцию. Двое взрослых готовятся к транспортировке в медучреждения столицы.
"На постоянной связи с минздравом Российской Федерации. Вся необходимая помощь будет оказана",- сообщает глава Белгородской области.
В результате обстрела украинскими боевиками территории приграничного региона, частично разрушено два многоквартирных дома, частные дома, общественные здания и автомобили.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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