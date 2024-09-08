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Гладков: из-за обстрела белгородского села Никольское пострадали дети и женщина
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При атаке белгородского села Никольское ранены два ребенка и женщина

Гладков: из-за обстрела белгородского села Никольское пострадали дети и женщина

При ночном обстреле Белгородской области один из боевых зарядов поразил жилой дом в селе Никольское, пишет губернатор региона Вячеслав Гладков. Получили ранения троей местных жителей, это двое детей и женщина.

Мальчиков в крайне тяжелом состоянии госпитализировали, им оказывается помощь. Пострадавшим школьникам девять и семь лет. У одного из детей диагностирована черепно-мозговая травма и рваная рана левой голени, у его брата — закрытая черепно-мозговая травма. Их уже привезли в областную клиническую больницу. Третьей раненной помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась.

Всего в результате атаки на населённый пункт Никольское были разрушены два жилых дома. Повреждения установлены в четырех многоквартирных домах, двенадцати частных домохозяйств, двух хозпостройках и двух коммерческих помещениях.

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области

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