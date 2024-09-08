При атаке белгородского села Никольское ранены два ребенка и женщина

При ночном обстреле Белгородской области один из боевых зарядов поразил жилой дом в селе Никольское, пишет губернатор региона Вячеслав Гладков. Получили ранения троей местных жителей, это двое детей и женщина.
Мальчиков в крайне тяжелом состоянии госпитализировали, им оказывается помощь. Пострадавшим школьникам девять и семь лет. У одного из детей диагностирована черепно-мозговая травма и рваная рана левой голени, у его брата — закрытая черепно-мозговая травма. Их уже привезли в областную клиническую больницу. Третьей раненной помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась.
Всего в результате атаки на населённый пункт Никольское были разрушены два жилых дома. Повреждения установлены в четырех многоквартирных домах, двенадцати частных домохозяйств, двух хозпостройках и двух коммерческих помещениях.
Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области
Израиль обстреляли 50 снарядами с территории Ливана
Подразделения армии обороны Израиля зафиксировала атаку почти полусотней снарядов с территории Ливана в ночь на 8 сентября. В ответ ЦАХАЛ произвёл удары по структурам "Хезболлы" на юге Ливана.
Власти Венесуэлы сообщили, что экс-кандидат в президенты Гонсалес уехал в Испанию
Бывший кандидат на пост президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа выехал из страны и получил убежище в Испании, сообщает вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
Алёна Водонаева объяснила, почему подарила квартиру брату
Звёзда "Дома-2" Алёна Водонаева успокоила поклонников, которые отговаривали её дарить квартиру брату.
Певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане из-за угрозы депортации в РФ
Певица Монеточка* объяснила, что ей пришлось отменить концерт в Казахстане, так как в России на неё завели уголовное дело.