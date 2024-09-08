Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает за перенос столицы

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нынешний главный город республики Тегеран накопил проблемы, которые нереально разрешить без переноса столицы в другую локацию. По его оценке политика, столица исламской страны расположится в южных провинциях государства, сообщает ТАСС.

"У нас нет иного варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью республики. Необходимость доставки сырья с юга и с побережья в центральную часть, создание готового продукта и отправка его обратно на юг для экспорта колоссально сокращают нашу конкурентоспособность", — заявил недавно вступивший в должность президент страны.

Позиция Масуда Пезешкиана такова, что руководству нужно сделать первый шаг, чтобы граждане за ними последовали. Среди нынешних сложностей Тегерана политик обозначил дефицит воды, загрязнение воздуха и проседание почвы.

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