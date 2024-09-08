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Президент Ирана хочет перенести столицу на юг страны
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает за перенос столицы

Президент Ирана хочет перенести столицу на юг страны

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нынешний главный город республики Тегеран накопил проблемы, которые нереально разрешить без переноса столицы в другую локацию. По его оценке политика, столица исламской страны расположится в южных провинциях государства, сообщает ТАСС.

"У нас нет иного варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью республики. Необходимость доставки сырья с юга и с побережья в центральную часть, создание готового продукта и отправка его обратно на юг для экспорта колоссально сокращают нашу конкурентоспособность", — заявил недавно вступивший в должность президент страны.

Позиция Масуда Пезешкиана такова, что руководству нужно сделать первый шаг, чтобы граждане за ними последовали. Среди нынешних сложностей Тегерана политик обозначил дефицит воды, загрязнение воздуха и проседание почвы.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Даниэль Харт (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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