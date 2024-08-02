Владимир Пресняков собрал вместе всех своих рыжеволосых сыновей, включая сына от Орбакайте

Певец Владимир Пресняков поделился фото со своими детьми от двух браков.
Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото с тремя рыжеволосыми сыновьями Артемием и Иваном от певицы Натальи Подольской и Никитой Пресняковым от Кристины Орбакайте.
"Мои преснячки", — подписал фотографию певец.
Подписчиков такой семейный контент сильно обрадовал. Они принялись осыпать комплиментами рыжеволосое семейство.
"Какое прекрасное богатство! Каждый сын красавец и при этом все такие разные";
"Какие вы классные, милые, три сыночка, папина гордость";
"Никита красавчик, похож на папу Вову"
"Вау, долгожданная встреча. Братская сила. Вова, представляю твои эмоции безграничного счастья", — писали фолловеры под постом артиста.
Пресняков объяснял, что сейчас с семьёй отдыхает в курортном городе Дения в Испании.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Фото: соцсети
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