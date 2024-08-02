Владимир Пресняков собрал вместе всех своих рыжеволосых сыновей, включая сына от Орбакайте

Певец Владимир Пресняков поделился фото со своими детьми от двух браков.

Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото с тремя рыжеволосыми сыновьями Артемием и Иваном от певицы Натальи Подольской и Никитой Пресняковым от Кристины Орбакайте.

"Мои преснячки", — подписал фотографию певец.

Подписчиков такой семейный контент сильно обрадовал. Они принялись осыпать комплиментами рыжеволосое семейство.

"Какое прекрасное богатство! Каждый сын красавец и при этом все такие разные"; "Какие вы классные, милые, три сыночка, папина гордость"; "Никита красавчик, похож на папу Вову" "Вау, долгожданная встреча. Братская сила. Вова, представляю твои эмоции безграничного счастья", — писали фолловеры под постом артиста.

Пресняков объяснял, что сейчас с семьёй отдыхает в курортном городе Дения в Испании.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Фото: соцсети