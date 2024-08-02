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Владимир Пресняков показал троих рыжеволосых сыновей
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Владимир Пресняков собрал вместе всех своих рыжеволосых сыновей, включая сына от Орбакайте

Владимир Пресняков показал троих рыжеволосых сыновей

Певец Владимир Пресняков поделился фото со своими детьми от двух браков.

Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото с тремя рыжеволосыми сыновьями Артемием и Иваном от певицы Натальи Подольской и Никитой Пресняковым от Кристины Орбакайте.

"Мои преснячки", — подписал фотографию певец.

Подписчиков такой семейный контент сильно обрадовал. Они принялись осыпать комплиментами рыжеволосое семейство.

"Какое прекрасное богатство! Каждый сын красавец и при этом все такие разные";

"Какие вы классные, милые, три сыночка, папина гордость";

"Никита красавчик, похож на папу Вову"

"Вау, долгожданная встреча. Братская сила. Вова, представляю твои эмоции безграничного счастья", — писали фолловеры под постом артиста.

Пресняков объяснял, что сейчас с семьёй отдыхает в курортном городе Дения в Испании.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Фото: соцсети

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