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Премьер Венгрии Орбан отправляется из Пекина в Вашингтон
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Премьер Венгрии Орбан отправляется из Пекина в Вашингтон

Челночная дипломатия от венгерского премьер-министра Виктора Орбана в действии. Энергичный глава государства за неделю побывал в трёх столицах: Киеве, Москве и Пекине. Сейчас он направляется в четвертую. "Следующая остановка: Вашингтон", лаконично написал в одной из социальных сетей мадьяр.

Коллеги по Евросоюзу критикуют повышенную активность главы кабмина Венгрии. Однако, их оценки не повлияли на его решения в проекте "Миссия мира".

С 1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до октября текущего года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в частности по поводу конфликта на Украине и миграции.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Borókai Máté (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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