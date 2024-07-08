Челночная дипломатия от венгерского премьер-министра Виктора Орбана в действии. Энергичный глава государства за неделю побывал в трёх столицах: Киеве, Москве и Пекине. Сейчас он направляется в четвертую. "Следующая остановка: Вашингтон", лаконично написал в одной из социальных сетей мадьяр.
Коллеги по Евросоюзу критикуют повышенную активность главы кабмина Венгрии. Однако, их оценки не повлияли на его решения в проекте "Миссия мира".
С 1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до октября текущего года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в частности по поводу конфликта на Украине и миграции.
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Reuters: НАТО планирует создать 35-50 бригад для "отражения нападения РФ"
Военный источник сообщил Reuters о планах Североатлантического альянса сформировать 35-50 подразделений для "отражения российской агрессии".
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Эксперт "За Рулем" Колодочкин: перегретый руль можно протереть мокрой тряпкой для охлаждения
Эксперт из журнала "За рулем" Михаил Колодочкин предложил несколько способов для охлаждения перегретого автомобиля.