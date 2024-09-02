Пострадавшими от отравления салатом с фасолью стали порядка 100 человек

Потерпевшими по уголовному делу о масштабном отравлении салатом с фасолью в нашей стране минувшим летом официально признаны 103 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В ходе оперативных следственных мероприятий организованы санитарно-эпидемиологические, биологические и более 260 медицинских судебных экспертиз и исследований. Чрезвычайное происшествие зафиксировано в июне.
В столице госпитализировали с симптомами ботулизма — опасного заболевания, поражающего нервную систему десятки человек. В ходе следствия установлено, что пациенты употребляли салат лобио от ООО "Локалкитчен" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО "Гастропорт".
По всей стране с симптоматикой отравления оказалось более четырёх сотен граждан, двое в итоге скончались. Расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Чад Макнили (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
Байден анонсировал новую инициативу о прекращении огня в Газе
Глава Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал инициативу по соглашению об освобождении заложников и перемирии в секторе Газе на предстоящей неделе, сообщает Axios со ссылкой на советника по нацбезопасности Джейка Салливана.
"Ренхап": в Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках
Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи приступили к расследованию против бесплатного мессенджера для мгновенного обмена аудио- и видео сообщениями Telegram по примеру Французской Республики. Об этом сообщает крупнейшее информационное агентство Республики Корея Рёнхап со ссылкой на полицию.
Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии
Отар Кушанашвили объяснил, почему комик Гарик Харламов пренебрежительно относится к деньгам.
Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость
Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.