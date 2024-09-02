Пострадавшими от отравления салатом с фасолью стали порядка 100 человек

Потерпевшими по делу об отравлении фасолевым салатом стали более 100 человек

Потерпевшими по уголовному делу о масштабном отравлении салатом с фасолью в нашей стране минувшим летом официально признаны 103 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В ходе оперативных следственных мероприятий организованы санитарно-эпидемиологические, биологические и более 260 медицинских судебных экспертиз и исследований. Чрезвычайное происшествие зафиксировано в июне.

В столице госпитализировали с симптомами ботулизма — опасного заболевания, поражающего нервную систему десятки человек. В ходе следствия установлено, что пациенты употребляли салат лобио от ООО "Локалкитчен" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО "Гастропорт".

По всей стране с симптоматикой отравления оказалось более четырёх сотен граждан, двое в итоге скончались. Расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).

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