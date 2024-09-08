Почему важно действовать быстро после ДТП: советы эксперта

Аварии на дорогах случаются часто, и последствия могут быть серьёзными как для автомобилей, так и для людей. После столкновения водители нередко допускают ошибки, которые могут усугубить ситуацию и даже представлять угрозу для жизни. Об этих ошибках рассказал инспектор ГАИ.

Важно помнить, что дорога - это зона повышенной опасности, и нахождение на ней после аварии без должных мер предосторожности может быть смертельно опасным. Правила требуют установки аварийного знака за 15-30 метров от места происшествия, чтобы другие водители могли вовремя снизить скорость и избежать новых столкновений. Однако многие водители не имеют такого знака в машине, что часто приводит к дополнительным авариям.

При серьёзных авариях, когда транспортные средства сильно повреждены, первым делом нужно оценить состояние людей в автомобилях, а не осматривать технику. Если требуется, необходимо вызвать скорую помощь. Невовремя оказанная медицинская помощь может стоить жизни.

Если в результате аварии никто не пострадал, но машины получили серьёзные повреждения, важно проверить, нет ли утечки топлива. Горючее, вытекшее на дорогу, может легко воспламениться от любой искры, что приведёт к взрыву бака. В случае утечки нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и не допускать других водителей в опасную зону, вызвав экстренные службы.

При мелких авариях, где повреждения минимальны, важно быстро задокументировать последствия, сделать фото и видео, а затем убрать машины с дороги. Если ущерб незначителен и укладывается в рамки Европротокола, можно оформить документы самостоятельно, не дожидаясь полиции. Если возникают трудности с заполнением, можно обратиться за помощью в свою страховую компанию. Специалист по телефону объяснит, как правильно оформить документ, что позволит сэкономить время и избежать лишних рисков на проезжей части.

Фото:commons.m.wikimedia.org/ La Cara Salma (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)