Porsche анонсировал строительство самой дорогой высотки Таиланда

Гигантскую башню Porsche Design Tower начнут возводить в будущем году. Средняя цена апартаментов в небоскрёбе стартует с суммы в 15,5 млн долларов, сообщает Designboom. самый дорогой небоскрёб, это совместный девелоперский проект германского автомобильного гиганта Porsche и таиландского застройщика Ananda Development.
В здании запроектированы двухэтажные и четырехэтажные апартаменты. Согласно проектно-сметной документации, площадь апартаментов будет варьироваться от 525 кв. м до 1,13 тыс. кв. м. Сдача в эксплуатацию элитного небоскреба запланировано в конце 2028 года.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Николас Фольмер (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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