В Россию привезли новый автомобиль в двух электрических версиях

В России поступит в продажу новый Porsche Macan

В России начнут продавать новый Porsche Macan второго поколения, привезенный по схеме параллельного импорта. Кроссовер построен на новой электрической платформе PPE и представлен в двух полностью электрических версиях.

Базовая модель оснащена двумя электромоторами мощностью 408 л. с., разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды и имеет запас хода до 765 км. Топовая версия Macan Turbo обладает мощностью 639 л. с. и крутящим моментом 1130 Нм, достигая максимальной скорости 260 км/ч.

Внешний вид и салон автомобиля также значительно изменились, получив обновленный дизайн и современные технологические решения.

Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)