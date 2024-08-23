В Россию привезли новый автомобиль в двух электрических версиях

В России начнут продавать новый Porsche Macan второго поколения, привезенный по схеме параллельного импорта. Кроссовер построен на новой электрической платформе PPE и представлен в двух полностью электрических версиях.
Базовая модель оснащена двумя электромоторами мощностью 408 л. с., разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды и имеет запас хода до 765 км. Топовая версия Macan Turbo обладает мощностью 639 л. с. и крутящим моментом 1130 Нм, достигая максимальной скорости 260 км/ч.
Внешний вид и салон автомобиля также значительно изменились, получив обновленный дизайн и современные технологические решения.
Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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