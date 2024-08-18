Поляки не разделяют пропагандируемое правительством продолжения боевых действий ВСУ до победного конца

Согласно результатам недавнего опроса, проведённого в Польше, большинство граждан страны ожидают урегулирования конфликта на Украине путём переговоров. Об этом сообщил журналист Лукаш Важеха в своём аккаунте в социальной сети X, ссылаясь на данные исследования.
Опрос показал, что 18% респондентов считают, что Украине следует немедленно начать переговоры с Россией. Ещё 36,5% опрошенных скорее поддерживают эту идею. Более половины опрошенных (54,5%) выступают за начало мирных переговоров между Киевом и Москвой. Только 7,1% респондентов считают, что Украине не следует вести переговоры с Россией.
Важеха отметил, что результаты опроса весьма интересны, поскольку демонстрируют явное преобладание мнения о необходимости мирного урегулирования конфликта. По его словам, поляки в наименьшей степени поддерживают идею продолжения боевых действий ВСУ до полной победы, несмотря на активную пропаганду этой идеи среди сторонников Украины в Польше.
Фото: From Wikimedia Commons/ Piotr Drabik
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