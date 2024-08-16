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Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи
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Певица Полина Гагарина рассказала о прибавлении в своей семье

Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.

Полина Гагарина опубликовала в "Инстаграме"* видео с очаровательным пёсиком. Малыш играл с рукой звезды, ласково покусывая пальцы хозяйки.

"У нас в семье прибавление. Знакомьтесь — Вивьен. Коротко Вива, любительница пальцев, обуви и штор", — написала под кадрами исполнительница хита "Спектакль окончен".

Подписчики стали выяснять, что за порода у собаки Гагариной.

"Мальтипу";

"Больше на той-пуделя похож";

"Малый пудель, у меня такой был в детстве и юности"

"Это той пудель, у меня точно накая же", — писали фолловеры под постом знаменитости.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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