Польские ВВС активизировались ночью из-за работы авиации РФ на СВО

Польские ВВС подняли в воздух несколько самолетов минувшей ночью из-за повышенной активности дальней авиации ВКС России на западе Украины, отчитывается оперативное командование польских вооруженных сил на их официальных ресурсах в социальных сетях.
"Это очередная очень напряженная ночь для всей системы польской противовоздушной обороны в связи с наблюдаемой активностью российской дальней авиации на сопредельной территории", — пишет армейское начальство из Варшавы.
Военные также сообщают населению, что на юго-востоке Польши может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом работы польской и союзной авиации.
В настоящий момент известно, что в ночь на 4 сентября в Киеве, Сумах, Львове и Кривом Роге зафиксирована серия взрывов. В окрестностях украинской столицы и в Киевской области идёт работа систем местного ПВО. Помимо этого, около пяти утра во всех территориях Украины звучат сигналы ракетной опасности.
Минобороны РФ сообщает, что удары производятся высокоточным оружием лишь по военным и энергетическим объектам противника и связанной с ними инфраструктуре.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Дмитрий Пичугин (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Венесуэла благодарна МИД РФ за осуждение угона американцами самолета Мадуро
Власти Венесуэлы благодарны официальному представителю министерства иностранных дел нашей страны Марие Захаровой за осуждение угона американцами самолета президента боливарианской республики Николаса Мадуро, выразил позицию глава внешнедипломатического ведомства Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Песков: президент пока не решил ехать или нет на саммит G20 в Бразилии
Наше государство продолжает активную деятельность в формате G20, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его информации, руководитель страны пока не определился с решением о участию в саммите объединения, который запланирован в Бразилии.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.
Суд арестовал имущество компании "Пикет" по делу о поставке некачественных СИБЗ
Суд принял решение об аресте имущества группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела, связанного с поставкой некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, доступных РИА Новости, говорится, что арест наложен на различные активы, принадлежащие ООО "ГК "Пикет".