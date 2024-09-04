Польские ВВС активизировались ночью из-за работы авиации РФ на СВО

Польские ВВС подняли в воздух несколько самолетов минувшей ночью из-за повышенной активности дальней авиации ВКС России на западе Украины, отчитывается оперативное командование польских вооруженных сил на их официальных ресурсах в социальных сетях.

"Это очередная очень напряженная ночь для всей системы польской противовоздушной обороны в связи с наблюдаемой активностью российской дальней авиации на сопредельной территории", — пишет армейское начальство из Варшавы.

Военные также сообщают населению, что на юго-востоке Польши может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом работы польской и союзной авиации.

В настоящий момент известно, что в ночь на 4 сентября в Киеве, Сумах, Львове и Кривом Роге зафиксирована серия взрывов. В окрестностях украинской столицы и в Киевской области идёт работа систем местного ПВО. Помимо этого, около пяти утра во всех территориях Украины звучат сигналы ракетной опасности.



Минобороны РФ сообщает, что удары производятся высокоточным оружием лишь по военным и энергетическим объектам противника и связанной с ними инфраструктуре.

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