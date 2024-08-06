Поклонская вступилась за женщин, которых вынуждают класть асфальт: в России так быть не должно

Символ "русской весны" Наталья Поклонская объяснила, почему женщины должны присутствовать во власти наравне с мужчинами.
Поклонской не понравилось неуважение некого представителя РПЦ, который считает, что женщинам не стоит становиться депутатами и космонавтами. Особенно возмутило Наталью то, что женщин не желают видеть во властных структурах.
"С одной стороны смешно, а с другой — яркая демонстрация страха и ущербности перед женским", — написала Поклонская в "Инстаграме"*, отметив, что её беспокоит то, чему детей учат на уроках по религии.
Она назвала нападки на женщин невежеством и ханжеством, напомнив о том, что у женщин в России равные права с мужчинами. Она призвала не доводить женщин до состояния, когда они вынуждены класть асфальт на дорогах, пытаясь прокормить семью.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Knight Frank: в Индии ожидается набольший прирост богачей
В ближайшие несколько лет Индия покажет самый быстрый рост числа сверхбогатых людей в мире, сообщает CNBC, опираясь на данные консалтинговой компании из Лондона Knight Frank.
Движение "Хамас" выбрало своего нового лидера
61-летний Яхья ас-Синвар был выбран новым председателем палестинского движения ХАМАС, как сообщает организация в своём telegram-канале
Представители "Росатом" обсудили с министром Буркина-Фасо строительство атомной электростанции
Представители российской государственной корпорации «Росатом» провели переговоры с Якубой Зарбе, министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо, в Уагадугу, где обсуждалось строительство атомной электростанции в стране.
Суд приостановил работу частного детского сада в Санкт-Петербурге из-за вспышки инфекции
В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд временно приостановил деятельность частного детского сада «Дельфин» из-за вспышки кишечной инфекции, согласно информации от городского управления Роспотребнадзора.