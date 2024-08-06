Поклонская вступилась за женщин, которых вынуждают класть асфальт: в России так быть не должно

Наталья Поклонская: в России женщины должны быть во власти наравне с мужчинами

Символ "русской весны" Наталья Поклонская объяснила, почему женщины должны присутствовать во власти наравне с мужчинами.

Поклонской не понравилось неуважение некого представителя РПЦ, который считает, что женщинам не стоит становиться депутатами и космонавтами. Особенно возмутило Наталью то, что женщин не желают видеть во властных структурах.

"С одной стороны смешно, а с другой — яркая демонстрация страха и ущербности перед женским", — написала Поклонская в "Инстаграме"*, отметив, что её беспокоит то, чему детей учат на уроках по религии.

Она назвала нападки на женщин невежеством и ханжеством, напомнив о том, что у женщин в России равные права с мужчинами. Она призвала не доводить женщин до состояния, когда они вынуждены класть асфальт на дорогах, пытаясь прокормить семью.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской