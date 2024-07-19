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Эксперт Мукомель: африканские специалисты на российской работе — это PR-акция
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Эксперт Мукомель: африканские специалисты на российской работе — это PR-акция

Колоссальный скачёк вакансий от российских работодателей для специалистов из африканских стран: это про смену трендов или сезонный летний хайп? В интервью NewsInfo заведующий сектором изучения миграционных и интеграционных проблем Института социологии РАН Владимир Мукомель дал оценку причинам спроса и предложения в сфере международного рекрутинга.

"Несмотря на то, что число вакансий возросло очень резко, нужно отдавать себе отчет, что общее количество вакансий — мизер, это несколько тысяч вакансий всего. На фоне того, что у нас иностранных работников в стране находится несколько миллионов, это капля в море. Здесь есть понятное желание работодателей, причем очень конкретных, найти себе рабочую силу в четко обозначенных областях", — рассуждает эксперт.

Действительно, и ранее специалисты с африканского континента трудоустраивались в нашей стране. Ведь многие уже с опытом жизни в российских реалиях. Получали обрахование в наших учебных заведениях. Так что Россия для них, это не терра инкогнито.

"Даже в сельском хозяйстве это будут не те работники, которые будут капаться в земле, а специалисты. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что привести специалиста в Россию — это достаточно дорогое удовольствие. Это будут штучные специалисты, первое.
Второе, вполне возможно, что эти вакансии размещаются в Африке, но рассчитаны, скорее, на африканских студентов, которые учатся в России. Это тоже вариант", — даёт оценку Владимир Мукомель.

Тем не менее, данные рекрутинговых ресурсов дают яркую статистику по вакансиям для африканских соискателей рабочих мест в нашей юрисдикции. В Кении число предложении трудиться в РФ взлетело почти в 40 раз, в Зимбабве — в 15 раз, в Камеруне — в 9 раз, в Замбии — в 8 раз, в Алжире — в 7 раз. И судя по анализу откртой информации, тренд сохраняется. Возможно, этот кейс больше политический, нежели экономический.

"Такого рода PR-акции можно рассматривать как один из элементов мягкой силы проникновения в информационное пространство, создание образа России как страны, нуждающейся в рабочих руках и готовой привлекать эти рабочие руки. Да, это вполне нормальная PR-кампания", — резюмирует социолог.

Так что, судя по всему, африканское трудовое цунам нашей стране не грозит. А вот подспорьем в узкопрофильных направлениях иностранный трудовой резерв вполне стать может. Предпосылки для этого есть.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Дюран ндри (Attribution-Share Alike 4.0)

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