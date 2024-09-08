Пожар в московской типографии потушили

Возгорание в столичной типографии в Промышленном проезде спасатели успешно ликвидировали, сообщает в пресс-службе регионального МЧС. Известно, что сообщение о происшествие на пульт дежурной части пришло в ночь на восьмое сентября.
Расчеты, в количестве 14 единиц техники и почти полусотни человек личного состава в считанные минуты выдвинулись к месту ЧП. Горение было на втором этаже административного здания предприятия. Огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю на площади в 400 кв. м.
В 5:08 московского времени спасатели сообщили, что они смогли ликвидировать открытое горение, сотрудники ведомства приступили к проливке и разбору конструкций. Сейчас устанавливаются причины пожара и определяется размер причиненного ущерба.
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