Le Monde: ЧВК "Медведь" частично передислоцируют из Африки под Курск

Работающие в африканской республике Буркина-Фасо подразделение ЧВК "Медведь" информирует о передислокации в нашу страну из-за атаки с украинских террористов в Курской области. По данным издания Le Monde, речь идет о примерно ста бойцах, которые поддерживали местного главу государства.

"Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага", — сообщил руководитель подразделения Виктор Ермолаев.

По данным Le Monde, в Буркина-Фасо находились около трёхсот бойцов формирования, на Родину вернутся около сотни.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Антона Осберг (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)