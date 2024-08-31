Формирование "Медведь" частично перебросят из Буркина-Фасо под Курск

Работающие в африканской республике Буркина-Фасо подразделение ЧВК "Медведь" информирует о передислокации в нашу страну из-за атаки с украинских террористов в Курской области. По данным издания Le Monde, речь идет о примерно ста бойцах, которые поддерживали местного главу государства.
"Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага", — сообщил руководитель подразделения Виктор Ермолаев.
По данным Le Monde, в Буркина-Фасо находились около трёхсот бойцов формирования, на Родину вернутся около сотни.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Антона Осберг (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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