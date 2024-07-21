Подрывник с двойным гражданством, России и Италии, обвиняемый во взрыве железнодорожной ветки в Рязанской области осенью минувшего года, признал вину и раскаялся в преступлении. В результате его атаки с рельсов сошли почти два десятка вагонов с удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб., сообщает ТАСС.

"За организованную диверсию украинские спецслужбы, с которыми террорист вышел на связь по собственной инициативе через один из запрещенных в нашей стране мессенджеров и был завербован, гарантировали ему выплату в 15 тыс. долларов. Однако, обещанных денег мужчина не получил", — сообщают представители следствия.

Руслан Сидики, так зовут бандита, теперь обвиняется по ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба) и ч. 3 ст. 221.1 УК (незаконное ношение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). Фигуранту грозит до 20 лет колонии строгого режима.

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