В Роскачестве рассказали о борьбе с поддельной бытовой химией на маркетплейсах

В Московской области завершается громкое расследование о попытке продажи через крупный маркетплейс поддельной бытовой химии под видом известных марок. В результате действий оперативников было изъято более 38 тонн поддельного стирального порошка и другой бытовой химии. В интервью NewsInfo. Ru директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков поделился, как не стать жертвой обмана в мире виртуальной торговли.

"Очень низкая цена. Да, зачастую в торговых точках или интернет-магазинах мы видим различные распродажи или скидки на отдельные товары, это стало обычным делом. Но в любом случае оригинальный качественный товар не может стоить очень дешево — это как минимум должно вызвать подозрения", — утверждает эксперт.

Также важно обратить внимание на упаковку товара. Даже на экране монитора, при заказе онлайн, можно увидеть, что что-то не так. Упаковка оригинального товара прежде всего должна быть герметичной, иметь ровные линии спайки по всей длине.

Производители контрафактной продукции, как правило, экономят на всем, в том числе на упаковке, поэтому воссоздать оригинальную упаковку на 100% у них не получится — если у вас есть упаковка от оригинального товара, то можно провести сравнительный анализ уже при получении заказа в пункте выдачи. Имеет смысл обратить внимание на ещё один фактор.

"Нехарактерные свойства самой продукции (средства, вещества). На этапе выбора бытовой химии, скорее всего, это установить не удастся. Однако если после вскрытия упаковки обнаруживается несоответствующий запах, неоднородность консистенции и другие нехарактерные признаки, то речь может идти о поддельной бытовой химии", — говорит представитель Роскачества.

В случае приобретения поддельной продукции в полной мере применяются положения Закона РФ "О защите прав потребителей", поскольку такая продукция считается товаром ненадлежащего качества.

Как следует из ст. 18 Закона, потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе предъявить одно из требований, в частности, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

"Механизм возврата поддельной продукции в целом не отличается от возврата некачественных товаров: нужно обратиться к продавцу с претензией, лучше всего в письменной форме (если это обычный магазин — вручить представителю продавца один экземпляр и получить отметку на своем либо направить претензию заказным письмом с уведомлением; если это интернет-магазин — направить претензию тем способом и в той форме, которые указаны на сайте, а если такой информации нет — любым способом)", — резюмирует Игорь Поздняков.

На возврат денежных средств у продавца есть 10 дней. Если же на претензию последует отказ или ответа не будет, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. В этом году ведущие интернет-площадки, на которых в нашей стране реализуется бытовая химия, начали проводить собственные проверки своих партнеров. И при подозрении, на то что товар не соотвествует установленным требованиям, он снимается с продажи.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Kritzolina (Attribution-Share Alike 4.0)