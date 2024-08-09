Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 86,5621
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 94,1333
Губернатор Артамонов: электроснабжение Липецка восстановлено
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Подача электроснабжения в Липецк идёт в штатном режиме

Губернатор Артамонов: электроснабжение Липецка восстановлено

Подача электроэнергии практически на все ранее обесточенные объекты в Липецке восстановлена в полном объёме, сообщает глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Ранее, из-за атаки дрона-камикадзе на один из узлов энергетической инфраструктуры часть города осталась без света.

Также была зафиксирована детонация взрывоопасных материалов, в результате чего в Липецком муниципальном округе был введён режим чрезвычайной ситуации и была организована эвакуация населения из четырех населенных пунктов.

В ночное время аварийные бригады энергетиков выполнили переподключение абонентов и трансформаторных подстанций. В итоге специалисты успешно восстановили электроснабжение в большинстве домов областного центра.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ludvig14 (Attribution-Share Alike 4.0)

Мир

Посольство РФ направило запрос на звонок с арестованным в США россиянином Кублицким

Посольство РФ направило запрос на звонок с арестованным в США россиянином Кублицким

Российское посольство в Соединённых Штатах Америки отправило в исправительное учреждение в Майами запрос на телефонный разговор с россиянином Павлом Кублицким, которого недавно арестовали. Об этом информировали в постоянном дипломатическом представительстве, пишет российское агентство РИА Новости.

Читать полностью
Судзуки: США должны извиниться перед гражданами Японии за атомные бомбардировки

Судзуки: США должны извиниться перед гражданами Японии за атомные бомбардировки

Соединённые Штаты Америки должны публично принести извинения гражданам Японии за пережитые атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение высказал российскому агентству РИА Новости депутат Палаты представителей Парламента Японии, а также создатель политической партии "Новая партия Дайти" Мунэо Судзуки.

Читать полностью

Общество

Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана

Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана

Композитор и музыкант Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством певца Ярослава Дронова, известного как Шаман.

Читать полностью
Агата Муцениеце окончательно рассталась с Павлом Прилучным в отпуске

Агата Муцениеце окончательно рассталась с Павлом Прилучным в отпуске

Агата Муцениеце пыталась дать отношениям второй шанс и, по слухам, даже отправилась с ним в отпуск, но пара все-таки разошлась.

Читать полностью

Новости