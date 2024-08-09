Подача электроснабжения в Липецк идёт в штатном режиме

Подача электроэнергии практически на все ранее обесточенные объекты в Липецке восстановлена в полном объёме, сообщает глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Ранее, из-за атаки дрона-камикадзе на один из узлов энергетической инфраструктуры часть города осталась без света.
Также была зафиксирована детонация взрывоопасных материалов, в результате чего в Липецком муниципальном округе был введён режим чрезвычайной ситуации и была организована эвакуация населения из четырех населенных пунктов.
В ночное время аварийные бригады энергетиков выполнили переподключение абонентов и трансформаторных подстанций. В итоге специалисты успешно восстановили электроснабжение в большинстве домов областного центра.
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