Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили беспилотник на территории Острогожского района Воронежской области. При падении дрона-камикадзе никто не пострадал, однако произошло возгорание перекинувшееся на взрывоопасные предметы, написал в социальных сетях губернатор региона Александр Гусев.
"Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт", — сообщает глава субъекта федерации, не называя точные географические названия посёлков.
Чиновник обратился к населению с просьбой не приближаться к месту пожара. Он уточнил, что граждан запланировано эвакуировать в несколько населенных пунктов. Острогожский район находится на западе Воронежской области и примыкает к Белгородской.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Шалин (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
МИД: негласно иностранные потребители увеличивают закупки российского газа
На фоне рыночных реалий, когда Евросоюз во многом перекрыл пути поставок энергоносителей из нашей страны, другие зарубежные государства негласно наращивают закупки отечественного газа, и сжиженного, и трубопроводного, сообщил в интервью "Известиям" директор департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский.
Меркурис: наступление российской армии привело к кадровой чехарде в Киеве
Достижения ВС РФ в зоне СВО привели к серьёзным кадровым перестановкам в столице и крупнейшем по населению городе Украины. Такое мнение высказал в личном аккаунте на американском видеохостинге YouTube эксперт из Великобритании Александр Меркурис.
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой
Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ
Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.