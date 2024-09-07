Под Воронежем из-за беспилотника загорелись взрывоопасные объекты

Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили беспилотник на территории Острогожского района Воронежской области. При падении дрона-камикадзе никто не пострадал, однако произошло возгорание перекинувшееся на взрывоопасные предметы, написал в социальных сетях губернатор региона Александр Гусев.

"Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт", — сообщает глава субъекта федерации, не называя точные географические названия посёлков.

Чиновник обратился к населению с просьбой не приближаться к месту пожара. Он уточнил, что граждан запланировано эвакуировать в несколько населенных пунктов. Острогожский район находится на западе Воронежской области и примыкает к Белгородской.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Шалин (Creative Commons Attribution-ShareAlike)