Большегрузный КАМАЗ и легковой автомобиль Lada Largus не поделили проезжую часть в Ростовской области. На одной из магистралей произошло столкновение двух транспортных средств в результате которого три пассажира и водитель седана погибли на месте происшествия.
Установлено, что 24-х летний водитель вазовского авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с многотонным тягачом. На месте работают госавтоинспекторы, устанавливаются обстоятельства происшедшего. движение на участке трассы частично восстановлено, сообщают в социальных сетях очевидцы.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ГеннадиЙ (Creative Commons CC0 1.0)
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