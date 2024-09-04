Почти 150 тыс. жителей Херсонской области стали обладателями паспортов РФ

Более полутора сотен тысяч жителей нового российского региона получили паспорта граждан Российской Федерации, сообщил в кулуарах Восточного экономического форума губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По информации главы субъекта федерации выдача главного документа гражданина нашей страны жителями Херсонской области была осложнена военным положением в регионе и связанной с этим логистикой.
"Специалисты в процессе паспортизации сами выезжают в отдаленные районы Херсонщины, которая достаточно обширна. Приходится добираться в частности и в 15-километровую зону, которая находится вдоль реки Днепр и которая является линией боевого соприкосновения", — поделился чиновник.
Решение о принятии Херсонской области в состав нашего государства было принято на основании всенародного референдума и подписано почти два года назад, 30 сентября 2022 года. С этого же момента в субъекте федерации была организована выдача жителям российских паспортов местному населению.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Наталья Шестакова (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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