В России началась проверка лоукостера из-за сообщений о недостаточном количестве топлива на бортах

Ространснадзор начал проверку лоукостера "Победа" из-за подозрений в нарушении требований безопасности полетов, связанных с ограничением объема топлива на борту. По данным нескольких Telegram-каналов, включая Baza, компания якобы заставляет пилотов летать с минимальным количеством керосина, что может создавать риски при необходимости ухода на запасной аэродром.

"Победа" утверждает, что их рейсы выполняются с достаточным запасом топлива. Ространснадзор заявляет, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры, сообщает ТАСС.

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