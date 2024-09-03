По делу о поставках в армию бракованных бронежилетов проходят 9 человек

Следственный Комитет России выдвинул обвинения девятерым подозреваемым по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для вооруженных сил страны. При этом, источник ТАСС сообщает, что оперативные следственные действия правоохранительные органы ещё продолжают, и не исключено появление новых фигурантов расследования.
"По делу уже проходят девять граждан. В зависимости от их деяний в преступлении им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере)", — комментируют ситуацию в силовых ведомствах.
Речь в уголовном деле идёт об отправки в подразделения минобороны, в том числе и в зону спецоперации на Украине, порядка двадцати тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактными обязательствами. Сумма ущерба, по оценкам следователей, превысила 2,4 млрд рублей.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Мэтью лейстикоу (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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