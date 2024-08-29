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МЧС: площадь лесных пожаров в Якутии уменьшилась на 31,2 тыс. га
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Площадь горящих в Якутии лесов снизилась до 220 тысяч гектаров

МЧС: площадь лесных пожаров в Якутии уменьшилась на 31,2 тыс. га

Менее чем за сутки площадь горящих в Якутии лесов сократилась более чем на 10%, до 220 тыс. гектаров. спасателями ликвидировано четыре крупных пожара и три локализовано, сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Саха.

В абсолютных цифрах речь идёт об уменьшении территории, охваченной огнём более чем на 32 тыс. гектаров лесных угодий. Сейчас на территории субъекта федерации зафиксировано 22 пожара. В их ликвидации задействованы 616 человек и 44 единицы техники. Причем, в тушении принимают участие как личный состав местных спасателей так и привлеченные специалисты из других регионов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Нельсон (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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