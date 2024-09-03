Пленный старлей Фурдоленко: ВСУ забыли в курском селе целое подразделение

Захваченный в плен старший лейтенант вооруженных сил Украины Антон Фурдоленко рассказал как командование ВСУ забыла о целом подразделении боевиков в районе населённого пункта Кортнево в Курской области, сообщает РИА Новости.

Взвод, которым руководил офицер, должен был захватить лесополосу, но там уже находились военнослужащие 225-й украинской бригады. После этого группу Фердоленко передислоцировали для замены военнослужащих в селе Коренево. Туда их доставили на броневике "Козак".

"Вечером нас не ротировали, у нас отключалась связь, на следующий день заряд рации и вовсе сел, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, всушники не знали, где мы находимся", — посетовал военнопленный.

На третий день село почти полностью перешло под контроль вооруженных сил России. Оказавшись в окружении и проведя переговоры, украинское подразделение приняло решение сдаться.

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