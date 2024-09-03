Пленный старлей Фурдоленко: ВСУ забыли в курском селе целое подразделение

Захваченный в плен старший лейтенант вооруженных сил Украины Антон Фурдоленко рассказал как командование ВСУ забыла о целом подразделении боевиков в районе населённого пункта Кортнево в Курской области, сообщает РИА Новости.
Взвод, которым руководил офицер, должен был захватить лесополосу, но там уже находились военнослужащие 225-й украинской бригады. После этого группу Фердоленко передислоцировали для замены военнослужащих в селе Коренево. Туда их доставили на броневике "Козак".
"Вечером нас не ротировали, у нас отключалась связь, на следующий день заряд рации и вовсе сел, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, всушники не знали, где мы находимся", — посетовал военнопленный.
На третий день село почти полностью перешло под контроль вооруженных сил России. Оказавшись в окружении и проведя переговоры, украинское подразделение приняло решение сдаться.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
МИД Украины пригрозило Монголии последствиями из-за визита Путина
Представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий назвал деловой визит президента Владимира Путина в Монголию «серьёзным ударом».
Около 87 тыс. детей получили прививки от полиомиелита в Газе за один день вакцинации
Подразделения нескольких международных гуманитарных организаций всего за один вакцинации от полиомиелита привили более 87 тыс. несовершеннолетних в секторе Газа, приводит оперативную информацию миссия ООН. Всего Всемирная организация здравоохранения хочет вакцинировать в анклаве порядка 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.
Павел Прилучный признался в любви к Москве
Актёр Павел Прилучный заявил, что любит Москву. Также он назвал столицу комфортным местом.
Рекрутеры: в сегменте домашнего персонала зарплаты за год выросли в полтора раза
Предложения по оплате труда с лета минувшего года в нашей стране существенно изменились. Максимальное увеличение доходов за двенадцать месяцев выявлено в сегменте домашнего персонала, таковы данные мониторинга аналитиков рекрутингового портала "Авито Работа".