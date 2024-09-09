Пивовары планируют за пятилетку заменить зарубежный хмель российским

В текущем году сразу несколько крупных российских пивоваренных производств организовали собственные проекты в сфере хмелеводства. Участник рынка планируют запустить массовое использование отечественного хмеля уже в течение 5-7 лет, сообщает РБК.
"Развитие этого сегмента предоставляет возможность российским производителям хмеля получить серьезную нишу в рамках импортозамещения", — делится планами президент компании "Объединенные Пивоварни" Ораз Дурдыев.
Аналогичные прогнозы делают и представители предприятия "Балтика".
"У нас амбиции огромные, мы полностью заместили импортный солод, следующий этап — хмель. Думаю, на это уйдет от пяти до семи лет", — прогнозирует ведущий эксперт по технологии "Балтики" Игорь Матвеев.
Наращивая выпуск хмеля в нашей стране пивовары купируют риски своей зависимости от зарубежного сырья. Сейчас предприятия приобретают хмель в Германии, Чешской республике и Соединенных Штатах, рисков сбоя поставок и нарушения контрактов на данный момент нет, но для полного снижения рисков необходимо возрождать большое хмелеводство на территории России, убеждены участники рынка.
По информации Росстата, валовый сбор хмеля в организованном секторе по итогам минувшего года превысил 292 тонны, что примерно на 35% больше, чем в 2022 году, тогда было 216 тонн.
Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Мэтт Лавин (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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