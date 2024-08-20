Все идет из Америки: технолог рассказала, откуда пришли названия популярных и известных видов роллов

Технолог Людмила Румянцева рассказала, что популярные роллы "Филадельфия" и "Калифорния" были созданы с учетом вкусов американцев. Ролл "Филадельфия" получил свое название благодаря ключевому ингредиенту — сливочному сыру Philadelphia, который отличается мягкостью и нежным вкусом. Ролл появился в США в 1980-х годах как адаптация японской кухни под западные предпочтения, сообщает Газета.Ру.

"Калифорния", по словам эксперта, также была создана в Америке. Суши-шеф Ичиро Машита заменил сырую рыбу на крабовое мясо и спрятал нори внутрь, чтобы сделать блюдо более привлекательным для американцев. Название ролла символизирует свежесть и яркость, ассоциирующиеся с Калифорнией.

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