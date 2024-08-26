Певица Валерия обратилась к старшему сыну в юбилей наследника: "Гордость моя"

Певица Валерия опубликовала фото со старшим сыном в день его рождения.
Старшему сыну певицы Валерии Артемию 25 августа исполнилось 30 лет. На совместном фото звезда занимается с наследником йогой.
"Сынуля мой, гордость моя, поздравляю тебя с юбилеем! Надёжный, добрый, талантливый, умный, трудолюбивый", — написала артистка под фотографией.
Валерия подчеркнула эрудицию сына, который владеет энциклопедическими знаниями. Звезда рассказала, что Артемий много времени уделяет работе, забывая о выходных.
У певицы Валерии трое детей — дочь Анна (1993 года рождения), сыновья Артемий (1994 года рождения) и Арсений (1998 года рождения).
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Палестина намерена вступить в БРИКС
Палестина может направить запрос на присоединение к организации по завершении саммита БРИКС в Казани, пишут «Известия».
Глава МАГАТЭ Гросси: режим нераспространения ЯО находится под большим давлением
Режим нераспространения ядерного оружия (ЯО) на данный момент находится под большим давлением из-за того, что между Соединенными Штатами, Россией и Китаем есть напряженные отношения, а также из-за конфликта на Ближнем Востоке.
В Госдуме обсудят законопроект о высылке из РФ иностранцев с судимостью
Зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству (партия "Новые люди") Сардана Авксентьева внесла в Госдуму законопроект о высылке из РФ иностранцев, имеющих судимость, пишет ТАСС.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отправились на концерт певца Шамана
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова принарядились, чтобы побывать на концерте певца Шамана в Сочи.