Певица Валерия обратилась к старшему сыну в юбилей наследника: "Гордость моя"

Певица Валерия трогательно поздравила старшего сына с юбилеем: "Сынуля мой"

Певица Валерия опубликовала фото со старшим сыном в день его рождения.

Старшему сыну певицы Валерии Артемию 25 августа исполнилось 30 лет. На совместном фото звезда занимается с наследником йогой.

"Сынуля мой, гордость моя, поздравляю тебя с юбилеем! Надёжный, добрый, талантливый, умный, трудолюбивый", — написала артистка под фотографией.

Валерия подчеркнула эрудицию сына, который владеет энциклопедическими знаниями. Звезда рассказала, что Артемий много времени уделяет работе, забывая о выходных.

У певицы Валерии трое детей — дочь Анна (1993 года рождения), сыновья Артемий (1994 года рождения) и Арсений (1998 года рождения).

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