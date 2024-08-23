Певица Валерия оправдалась за жёлто-синие цвета своей афиши: "И вот понеслось"

Певица Валерия, которую раскритиковали за то, что она в своей афише использовала цвета флага Украины, ответила на критику.

Певица Валерия не согласна с нападками, с которыми она столкнулась из-за оформления своей афиши. Патриотам Рф не понравилось то, что на плакате звезды использованы жёлтые и синие цвета, что напоминает украинский флаг.

Раскритиковала афишу звезды депутат Госдумы Яна Лантратова.

"И вот понеслось — её имя перепечатывается, статьи множатся, сплетни не утихают", — написала звезда в "Инстаграме"*

Валерия предположила, что Лантратова занимается самопиаром.

Певица опубликовала образцы флагов и эмблем, в которых тоже используются синие и жёлтые цвета — флаг ВДВ, флаг Калмыкии, флаг футбольного клуба Ростов, флаг ВВС РФ.

Мнение подписчиков по поводу афиши певицы разделились. Одни уверены, что нападки на певицу абсурдны и не обоснованы. Другие посоветовали звезде воздержаться от использования провокационных цветов, чтобы не вызывать негативные ассоциации.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской