Иосиф Пригожин признался, что они с певицей Валерией устраивают игры по ночам

Иосиф Пригожин рассказал, что они с певицей Валерией играют по ночам

Продюсер Иосиф Пригожин поведал, как они с певицей Валерией необычно проводят время ночью.

Иосиф Пригожин в шоу "Пожалуйста, не рассказывай" признался, что они с Валерией полюбили по ночам играть в настольную игру "Скрабл".

В ней нужно собирать слова из предложенных плиточек с буквами. В русской версии игра называется "Эрудит", "Словодел" или "Крестословица".

Пригожин пожаловался, что супруга заставляет его переигрывать, если он вдруг одержит над ней победу. Певица, по его словам, не пойдёт спать, если она осталась в прогрыше.

Валерия на это возразила, что мужу удаётся обыграть её "раз в пятилетку". Звезда — непревзойдённый игрок в интеллектуальную настолку.