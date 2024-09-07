Певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане: "Меня обязаны отправить в Россию в тюрьму"

Певица Монеточка* объяснила, что ей пришлось отменить концерт в Казахстане, так как в России на неё завели уголовное дело.
Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, не решилась проводить концерт в Казахстане из-за урозы депортации в Россию.
Проживающая в Литве певица Монеточка* отметила, что всё уже было готово к тому, чтобы провести концерт, однако планы пришлось резко менять после заведённого на неё уголовного дела за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
"Если я приеду, как мне объяснили, меня обязаны будут отправить в Россию в тюрьму", — объяснила исполнительница хита "Каждый раз".
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
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