Певица Жасмин показала фото со дня рождения старшего сына Михаила

Певица Жасмин трогательно обратилась к старшему сыну Михаилу в день рождения наследника.

Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* фото со дня рождения сына Михаила, которому 16 августа исполнилось 27 лет.

"Мой дорогой сын, мой первенец, моя гордость, мой Миша, сегодня твой день!" — написала звезда под фото.

Жасмин отметила, что её старший наследник после женитьбы на фигуристке по имени Ева сильно изменился, повзрослел и стал ответственнее. Артистка рассказала, что сын всегда приходит ей на помощь и часто просит совета матери в своих делах.

"Я счастлива видеть, что ты стал настоящим мужчиной, именно таким, каким я всегда мечталатебя видеть!" — обратилась к Михаилу родительница.

У певицы Жасмин трое детей — старший сын Михаил от первого брака, и двое детей от второго брака — 12-летняя дочь Маргарита и восьмилетний сын Мирон.

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