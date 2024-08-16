Певица Жасмин показала фото со дня рождения старшего сына Михаила

Певица Жасмин трогательно обратилась к старшему сыну Михаилу в день рождения наследника.
Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* фото со дня рождения сына Михаила, которому 16 августа исполнилось 27 лет.
"Мой дорогой сын, мой первенец, моя гордость, мой Миша, сегодня твой день!" — написала звезда под фото.
Жасмин отметила, что её старший наследник после женитьбы на фигуристке по имени Ева сильно изменился, повзрослел и стал ответственнее. Артистка рассказала, что сын всегда приходит ей на помощь и часто просит совета матери в своих делах.
"Я счастлива видеть, что ты стал настоящим мужчиной, именно таким, каким я всегда мечталатебя видеть!" — обратилась к Михаилу родительница.
У певицы Жасмин трое детей — старший сын Михаил от первого брака, и двое детей от второго брака — 12-летняя дочь Маргарита и восьмилетний сын Мирон.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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