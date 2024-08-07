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Певица Жасмин показала подросшую наследницу:
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Певица Жасмин показала повзрослевшую дочь и обратилась к мужу: "Прости, милый"

Певица Жасмин показала подросшую наследницу: "Мамин докторёнок"

Певица Жасмин похвасталась красавицей дочкой, которая всё больше становится похожа на мать.

Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* фото с 12-летней дочкой Маргаритой.

Исполнительница хита "Перепишу любовь" рассказала, что раньше все отмечали, что девочка похожа на отца, однако теперь звезда уверена, что её гены берут верх.

"Прости, милый", — обратилась знаменитость к супругу.

Звезда объяснила, что Маргарита — музыкально одарённый ребёнок, и при этом у девочки неожиданно проявилась любовь к медицине. Сама Жасмин по образованию медицинский работник.

"На днях меня сильно обожгла медуза, и я не знаю, откуда Маргарита это узнала, но она догадалась приложить к ожогу лимон", — рассказала певица.

Певица назвала девочку "маминым докторёнком".

У певицы Жасмин трое детей: 27-летний сын Михаил от первого брака, который недавно женился, 12-летняя дочь Маргарита и 8-летний сын Мирон от политика и бизнесмена Илана Шора.

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