Екатерина Гордон отказалась извиняться перед певцом Шаманом: "Подло и нечестно"

Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему считает выступление певца Шамана в Оренбурге за 16 миллионов рублей неправильным.
Екатерина Гордон ответила на призыв извиниться перед Ярославом Дроновым, известным как певец Шаман. Она заявила, что извиняться не намерена, так как считает свою позицию правильной.
Она ещё раз объяснила, что за артиста зритель должен голосовать рублём по своему желанию. Гордон не одобряет того, что Шаману выплачивают солидные гонорары из регионального бюджета.
"Артист, в частности Шаман — это не обязательный платёж, это не коммунальные услуги, это не то, что в обязательном порядке регион должен оплачивать. Я считаю, что это подмена, это подло и нечестно", — объяснила Екатерина в "Инстаграме"*.
Юрист отметила, что честным было поинтересоваться у населения, чего бы они хотели больше — отремонтировать местную больницу или посетить концерт Шамана.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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