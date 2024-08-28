Певец Шаман рассказал об отношениях с женой: "Любовь приходит и уходит"

Певец Шаман ответил на вопрос о поддержании романтических отношений в своей семеье.
Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, жена на некой Елене Мартыновой, которая старше его на 14 лет. Свою личную жизнь артист держит в тайне.
В Сочи на конкурсе "Новая волна" Шаман объяснил, что редко видится с супругой из-за плотного гастрольного графика.
"Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда", — сказал певец Шаман.
Исполнитель хита "Я русский" отметил, что предпочитает проявлять свою любовь делом, а не словом, обеспечивая жену материально. При этом он не забывает о таких приятных знаках внимания, как цветы.
Российский пианист получил "Звезду Сиама"
Иван Шарапов, талантливый российский пианист, проживающий и работающий в Таиланде, был удостоен престижной награды "Выдающиеся люди года" от Фонда "Звезда Сиама" за 2024 год. Эта награда признает его выдающийся вклад в профессиональную и благотворительную деятельность в стране.
Министр ВВС Кендалл: обеспечение безопасности разоряет Космические силы США
Министр ВВС Америки Фрэнк Кендалл заявил, что обеспечение безопасности аппаратов в космосе становится серьёзным финансовым бременем для Космических сил США. Об этом пишет Defense News.
Арехологи нашли «мешочек мага» и резец пещерного льва под Воронежем
Археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили на раскопках в музее-заповеднике «Костёнки» под Воронежем ряд значимых находок, среди которых заготовка сланцевой подвески с незаконченным отверстием и лопаточка из кости мамонта необычной формы, сообщается в Telegram-канале института.
В России запущен первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК
На Московском центральном кольце РЖД представила первый в стране беспилотный поезд под названием "Ласточка".