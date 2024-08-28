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Певец Шаман объяснил, как строятся его отношения с женой
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Певец Шаман рассказал об отношениях с женой: "Любовь приходит и уходит"

Певец Шаман объяснил, как строятся его отношения с женой

Певец Шаман ответил на вопрос о поддержании романтических отношений в своей семеье.

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, жена на некой Елене Мартыновой, которая старше его на 14 лет. Свою личную жизнь артист держит в тайне.

В Сочи на конкурсе "Новая волна" Шаман объяснил, что редко видится с супругой из-за плотного гастрольного графика.

"Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда", — сказал певец Шаман.

Исполнитель хита "Я русский" отметил, что предпочитает проявлять свою любовь делом, а не словом, обеспечивая жену материально. При этом он не забывает о таких приятных знаках внимания, как цветы.

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