Екатерину Гордон возмутило шоу Шамана "Победа": у него припухло самоощущение в этом мире

Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему не одобряет гастроли певца Шамана по городам России с шоу-программой "Победа".

Гордон заявила в личном микроблоге, что Шаман в своём шоу "Победа" эксплуатирует самую желанную тему для России. Она уверена, что артисту "западло" брать любые бюджетные деньги на фоне трагедии сограждан.

Юрист отметила, что чиновники решили, что россияне нуждаются в зрелищах больше, чем в хлебе.

Она считает, что деньгие сейчас нужнее беженцам, пострадавшим от наводнений и жителям регионов, лишённых доступа к качественной медицине.

Гордон заявила, что после поддержки президента у Шамана, которого она назвала "парнем в кожаных штанах", "немного припухло самоощущение в этом мире".

Екатерина не одобрила запретительные меры и посоветовала артисту жертвовать на нужды страны средства из своих баснословных гонораров.