Певец Шаман выразил ответное восхищение Евгению Петросяну: "Легендарный артист"

Певец Шаман не остался в долгу перед расхвалившим его до небес юмористом Евгением Петросяном.
Певец Шаман, который выступил с концертом в Сочи, отреагировал на похвалы Евгения Петросяна, который пришёл на его выступление вместе с супругой Татьяной Брухуновой.
Ярослав Дронов (настоящее имя певца Шамана) отметил, что познакомился с артистом, которого знает вся страна.
"Легендарный артист Евгений Петросян стал гостем моего сольного концерта в Сочи, а после зашёл в гримёрку познакомиться и поделиться впечатлениями", — написапл певец в "Инстаграме"*.
Евгений Петросян высоко оценил талант Ярослава Дронова. Он назвал концерт Шамана шоу "сверх того, что было в истории жанра".
"Вы посланы Богом", — заявил юморист в беседе с Дроновым.
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