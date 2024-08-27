Певец Шаман выразил ответное восхищение Евгению Петросяну: "Легендарный артист"

Певец Шаман и Евгений Петросян обменялись любезностями после концерта: "Вы посланы Богом"

Певец Шаман не остался в долгу перед расхвалившим его до небес юмористом Евгением Петросяном.

Певец Шаман, который выступил с концертом в Сочи, отреагировал на похвалы Евгения Петросяна, который пришёл на его выступление вместе с супругой Татьяной Брухуновой.

Ярослав Дронов (настоящее имя певца Шамана) отметил, что познакомился с артистом, которого знает вся страна.

"Легендарный артист Евгений Петросян стал гостем моего сольного концерта в Сочи, а после зашёл в гримёрку познакомиться и поделиться впечатлениями", — написапл певец в "Инстаграме"*.

Евгений Петросян высоко оценил талант Ярослава Дронова. Он назвал концерт Шамана шоу "сверх того, что было в истории жанра".

"Вы посланы Богом", — заявил юморист в беседе с Дроновым.

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